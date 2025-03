Renata chora ao falar de derrota em Prova de Resistência: 'Machuca'

Renata se emocionou ao lembrar da Prova de Resistência de ontem no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister conversava com Maike, quando foi às lágrimas enquanto lembrava da disputa. Ela foi a penúltima a sair da prova, que consagrou Maike como Líder.

Maike: "Prova de Resistência machuca, né? O pós... Você fica um tempinho amuado".

Renata: "Machuca. Machuca em várias coisas. Inclusive, tipo assim, de você não conseguir. De desistir. Pelo menos em mim machuca".

Maike: "Você foi longe".

Renata: "Eu sei. Eu sei que eu sou forte, gente. Eu não desmereço isso. Mas é só porque... tipo assim, ainda não é o suficiente, entendeu?".

Maike: "Não é que 'não é'. Não foi".

Renata: "Mas... é porque a liderança vem somada com muitas coisas, entendeu? O negócio do apartamento para a minha mãe, uma semana de paz, sem ir para o Paredão".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas