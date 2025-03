Rapper G$ Lil Ronnie e filha de 5 anos são mortos a tiros; suspeito é preso

O rapper Ronnie Smith, mais conhecido como G$ Lil Ronnie, 30, e sua filha de cinco anos foram assassinados em um lava-rápido em Dallas, nos Estados Unidos, na última quarta-feira. Ontem, a polícia prendeu um dos suspeitos do crime.

O que aconteceu

O cantor estava acompanhado da filha em um lava-rápido. De acordo com informações do The New York Post, dois homens realizaram diversos disparos contra os dois.

Ainda segundo o jornal, a suspeita das autoridades é de que foi um ataque premeditado. Ao TMZ, o chefe de polícia David Hernandez disse que um dos suspeitos foi preso a cerca de 120 quilômetros de onde o crime aconteceu.

Adonis Robinson, de 24 anos, estava em Livingston. O segundo suspeito do crime é Jakobe Russell, de 21 anos. Ele segue foragido.

Em entrevista à emissora local KTVT, uma tia do rapper disse que ele não tinha inimigos. "Ele era um bom garoto. Ele era. Ele nunca se incomodou com nada", afirmou Stella Houston.

O rapper conta com 40 mil ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify. Um de seus maiores sucessos é a faixa "Hoodfame Killuminati", uma parceria com Go Yayo. O colega, inclusive, usou as redes sociais para lamentar sua morte. ". "Não sei o que dizer, irmãozão. Você me colocou no jogo. Você me priorizou e me ensinou tudo", escreveu.