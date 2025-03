Confira tudo o que vai acontecer na nova temporada de 'A Caverna Encantada'

A nova temporada de "A Caverna Encantada" (SBT), intitulada Primavera, estreou nesta quinta-feira (6). Conheça os novos personagens, relacionamentos e mistérios, além de participações especiais que marcarão a edição.

O que vai acontecer

A temporada começa com a Festa da Primavera, evento que reúne todos os moradores da Cidade de Milagres. Serão apresentações e momentos marcantes para celebrar o início da estação florida.

A novela do SBT também vai apresentar novos relacionamentos. Pilar (Isabela Souza) e Gabriel (Miguel Coelho) se entregam ao amor, mas enfrentam desafios, incluindo a vigilância constante de Norma (Clarice Niskier). Já Cristina (Giulia Nassa) e Thomas (Henrique Sganzerla) desenvolvem uma conexão especial, com Thomas apoiando Cristina na realização de seu sonho de ser cantora.

Super Enigma com os meninos em 'A Caverna Encantada' Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Outra novidade é a chegada de Senor, interpretado pelo jovem ator Miguel Trajano. Conhecido por viver Chilique em "A Infância de Romeu e Julieta", o artista mirim agora interpreta o personagem arteiro e muito inteligente, que vai propor desafios aos alunos e professores do Colégio Interno Rosa dos Ventos.

Novas dinâmicas familiares vão impactar diretamente os protagonistas. Novas pistas sobre o paradeiro de Paulo (Elam Lima) vêm à tona, enquanto uma figura desconhecida surge: um alienígena com aparência semelhante à de Moleza. Além disso, a história expande seus horizontes, com Safira e Dodô explorando territórios além da caverna.

Senor pergunta aos meninos se ninguém viu que ele e Moises trocaram de quartos em 'A Caverna Encantada' Imagem: Lourival Ribeiro/Globo

Isadora (Manu Bistene) enfrenta o cancelamento de sua matrícula devido à inadimplência dos pais. Elisa (Pamella Machado), determinada a se tornar professora, começa a se preparar para o vestibular. Já o embate entre Anna (Mel Summers) e Lavínia (Juju Penido) ganha novos contornos. O público também descobre a ligação entre Anna e a flor mágica presente na caverna.

Wanda (Magali Biff) e Shirley (Rosi Campos) em 'A Caverna Encantada' Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Haverá participações especiais de artistas e até do elenco de Carrossel. Tuna Dwek interpreta a irmã de Norma, enquanto Ellen Rocche e Carlo Porto vivem os pais de Lavínia. O elenco de "Carrossel" também faz uma participação especial, trazendo nostalgia e reencontros com os personagens Jaime (Nicholas Torres), Adriano (Konstantino Atan), Mário (Gustavo Daneluz), Chulé e Rabito. Pedro Lemos, ator de "Chiquititas", "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça" também confirma presença. Está imperdível!

Nova temporada de 'A Caverna Encantada' Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

"A Caverna Encantada" é exibida de segunda a sexta, às 21h05, no SBT.