Prêmio do BBB 25 deveria acumular para 2026

Não quero parecer fatalista, mas ninguém do elenco do BBB 25 merece levar para casa o prêmio milionário oferecido pelo programa. A verdade é que se existe justiça nesse mundo, o dinheiro deveria acumular para o ano que vem.

É impossível imaginar qualquer um dos desocupados atualmente morando naquele suntuoso estúdio em Curicica embolsando tanta grana depois de entregar tão pouco entretenimento.

Foram todos contratados para divertir o Brasil, e não estão conseguindo agradar nem os parentes. Como bonificar participações tão insossas?

Uma patrocinadora ainda faz uma dinâmica que permite aumentar o prêmio geral semanalmente. É uma irresponsabilidade. Deveria deixar rendendo até aparecer algum merecedor da bolada.

As tramas até aparecem aqui e ali. Vitória não salvou o Diego na prova! Estão falando que Maike pode ter urinado durante a madrugada. Guilherme e Vini estão dormindo no relento. Thamiris não aceita que não gostem dela. As fãs das bailarinas estão tristes com a estrutura da prova. Mas nada disso chega a ser realmente interessante.

O BBB 25 já passou da metade e ainda estamos esperando ele começar. Além do prêmio, é justo que nossas expectativas passem a se concentrar em 2026. Feliz ano novo.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.