Pix por aproximação: por que tem em celulares Android, mas não nos iPhones?

O Banco Central liberou o Pix por aproximação no dia 28 de fevereiro. Quem tem celular Android com app Carteira, consegue facilmente configurar. No entanto, quem tem iPhone, não conta com a opção.

O que aconteceu

Google foi a única empresa com carteira virtual que pediu autorização para uso do Banco Central. Samsung e Apple, que contam com serviços de carteira digital, não fizeram a solicitação.

Por essa razão, apenas celulares Android contam com a funcionalidade. Em nota, o Banco Central diz que a oferta de Pix por aproximação é "opcional e aberta a todas as instituições" e que "trata-se de uma decisão de negócio de cada empresa". No momento, diz o BC, apenas o Google Pay está ofertando o serviço.

Em segundo plano, existe uma discussão sobre o acesso à antena NFC (Near Field Communication, que possibilita o pagamento por aproximação) de aparelhos da Apple. A empresa permite o uso da tecnologia via Apple Pay, porém ela cobra uma taxa por isso, segundo fontes do mercado. A gigante da tecnologia costuma argumentar que a sua mediação garante a segurança do usuário.

Ninguém gostaria de pagar por algo que deveria ser grátis, diz outra fonte do mercado financeiro. Qualquer tipo de cobrança poderia ser passada para o consumidor ou para a instituição financeira. Neste caso, ficaria descaracterizada uma das principais características do Pix, que é de fazer transações gratuitas.

O iPhone não é nem de perto líder no mercado brasileiro. O Android lidera em adoção no mercado brasileiro com mais de 90%, enquanto a Apple tem menos de 10% do ramo de smartphones. Mesmo minoria, os usuários de iPhone são de grande interesse para instituições financeiras, pois são de "poder aquisitivo significativo".

Apple já foi criticada nos EUA e União Europeia pela "taxa por transação"

Na Europa, a Apple foi alvo de reclamação por isso, e a Comissão Europeia exigiu que empresa permitisse que instituições financeiras usassem NFC gratuitamente. Em julho de 2024, a entidade informou que após investigação, concluiu que a empresa abusava de sua "posição dominante sobre o iOS", não permitindo que carteiras competidoras usassem o chip de aproximação. Como resultado, terceiros poderiam usar a tecnologia gratuitamente sem estar atrelado ao Apple Pay ou Apple Wallet.

Nos EUA, o Departamento de Justiça também acusou a Apple de manter um monopólio no ramo de pagamentos. Lá, onde é líder de mercado, a Apple cobra 0,15% por cada transação de cartão de crédito via Apple Pay.

Em agosto do ano passado, a empresa anunciou que permitiria que terceiros usassem o chip NFC, desde que aceitassem "um acordo comercial com a Apple, solicitem os direitos para usar o NFC e o Elemento Seguro [um mecanismo de segurança] e pagassem as taxas associadas". Brasil, inclusive, é um dos países onde desenvolvedores podem aplicar.

Ok, mas vai ter Pix por aproximação no iPhone?

Fontes do ramo de fintechs e do mercado financeiro acreditam que sim. Para eles, a Apple não deixaria de liberar um recurso, como o Pix por aproximação, para seus clientes, dada a popularidade da modalidade no país. Ao mesmo tempo, não sabem como vai ficar a cobrança de taxas. "Nossa esperança é que a empresa de adapte e dê a possibilidade que exista outras carteiras, sem barreiras de entrada desnecessárias ou valores proibitivos".

Questionada, a Apple disse que não comentaria sobre o assunto.

Como ativar o Pix por aproximação no Android

Abra o aplicativo Carteira do Google

Clique em "Adicionar à carteira", na parte inferior do aplicativo

Toque em Pix e na sequência siga as instruções (o app do seu banco deve estar instalado no celular)

Atualmente, bancos como Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica, C6, Itaú, PicPay e Santander já estão com a funcionalidade atreladas ao Google Pay (Banco do Brasil e Bradesco oferecem Pix por aproximação dentro dos seus próprios apps). Maquininhas das seguintes empresas estão habilitadas para receber o pagamento: Azulzinha, Bin, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago, Pagbank, Rede, Safra Pay, Sicredi, Stone e Sumup.