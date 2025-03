Pais de Jin e Hana acabam com a alegria do rapaz em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (7) de "Volta por Cima" (Globo), Os pais de Jin exigem que ele retome sua carreira e o rapaz não gosta nada da cobrança.

Irritado, Jin reclama com Hana por convencer sua família a procurá-lo.

Em seguida, Hana passa mal, e Min-Ji a ajuda.

Hana (Sharon Cho) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Cacá sente ciúmes de Madalena. Gerson implica com Osmar. Joyce pede que Gigi perdoe Belisa. Silvia conta para Belisa que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Madalena tem uma conversa séria com Matias. Osmar deixa a prisão. Gerson se aconselha com Gigi sobre Roxelle.

Joyce e Belisa pedem que Bernardo as ajude com Gigi. Violeta enfrenta Madalena. Sebastian e Yuki voltam juntos de Paris e surpreendem Joyce e Gigi. Gerson pede Roxelle em casamento. Chico pede para voltar a trabalhar com Violeta. Belisa reconhece Edilene como Ruth e revela que Marco é seu filho.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.