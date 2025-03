Noite e madrugada do 'BBB 25' têm Prova do Líder, troca de quarto e conversa sobre alianças

A noite da quinta-feira, 6, no BBB 25, foi marcada pela Prova do Líder, de resistência e ainda em curso durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira, 7. Junto dela, a vinda de Vitória Strada para o Quarto Anos 50 resultou em conversas sobre alianças.

Aline e Thamiris discutiram sobre a dinâmica do Pegar ou Guardar.

Diego Hypólito comentou do veto por parte de Maike.

Ida ao Quarto Anos 50

Vitória Strada saiu do Quarto do Líder na tarde de quinta, 6, e não retornou ao Quarto Nordeste, onde ficava anteriormente com Thamiris e Gracyanne. Ela optou por dormir no Quarto Anos 50.

Daniele Hypólito também retornou ao cômodo: "Eu voltei para o [Quarto Anos] 50, quer vocês queiram quer não."

Gracyanne e Thamiris citam Aline

As sisters comentaram sobre os recentes embates de Aline com outros participantes da casa. O motivo foi que Thamiris escolheu Vinícius (e Guilherme) para dormirem do lado de fora da casa durante a dinâmica do Pegar ou Guardar, o que desagradou a policial.

"Quando ela foi mandada direto para o paredão ela não teve essa reação", comentou Gracyanne.

Aline se incomoda com Thamiris

Ainda sobre o tópico de ter colocado Vinícius para encarar a consequência de dormir do lado de fora da casa, Aline falou: "Eu estou me sentindo assim muito mais por Vini, sabe? Pelo carinho que ele tem por ela [...] Não tem como eu fingir naturalidade."

A sister emendou também que não gostava da forma como Thamiris encarava o jogo.

Após a discussão, Thamiris pontuou que os participantes estavam vendo a situação de maneira exagerada. "Eu estou sentindo a diferença comigo das pessoas [...] O que eu pude falar eu falei", completou.

Discussão sobre o Pegar ou Guardar

A conversa não ficou apenas entre aliados. Mais tarde, Aline trouxe o papo sobre a dinâmica para Thamiris.

A nutricionista justificou sua escolha e apontou que não pensou muito no assunto, mas que preferiu não escolher mulheres para a punição, já que ela envolveria dormir no lado externo da casa.

Diego reclama da decisão de Vitória

Diego Hypólito falou sobre sua aliada, Vitória Strada. Durante uma dinâmica, ela escolheu retirar a vantagem de João Pedro e acabou deixando Diego vulnerável ao veto do rival, Maike.