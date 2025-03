'Neymar sempre foi simpático': Supla fala de relação da família e o Santos

Filho mais velho dos políticos Marta Suplicy e Eduardo Matarazzo Suplicy e fã de futebol, Supla é um dos nomes mais associados ao rock and roll no Brasil. Em janeiro, participou da festa de apresentação de Neymar no Santos e cantou na Vila Belmiro. Em um papo com os apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Supla deu detalhes da relação da família com o time de futebol.

O artista contou que sua família é da Baixada e seu avô é um dos fundadores do clube. "É importante falar que o meu avô, Paulo Cocre Suplicy, pai do meu pai, é um dos fundadores dos Santos e um dos primeiros jogadores. Então tem toda uma história. A família Suplicy é de Santos, a gente ama o Santos."

Supla explicou por que escolheu a música "Imagine", de John Lennon, para cantar na apresentação de Neymar. "O santista ficava falando: "Ah, imagina, vai, que o Neymar vai voltar, será que não vai, sei lá'. Então teve esse pensamento e também porque eu acho que é uma música que diz muito da união das pessoas de uma certa forma."

O cantor lembrou-se de quando Neymar fez o primeiro gol profissional aos 16 anos e da emoção que sentiu ao presenciar o jogo ao lado da família. "Estava eu, meu pai e meu irmão João no Pacaembu. E a gente tinha o programa 'Brothers', nessa época; a gente filmou tudo isso daí."

E aí foi legal, né? Neymar sempre foi simpático comigo e tal. Supla

'Elvis era o melhor entre os brancos'

No papo, Supla disse que Elvis Presley era um dos melhores músicos. "Eu sempre gostei muito do David Bowie por essa atitude, sabe? Ele sempre foi atrás de música funk e até do Elvis Presley também. Só que eu já vi pessoas criticarem, inclusive uma pessoa que eu amo demais, que é o Ray Charles."

Ele falando, 'pô, Elvis Presley não era assim tão bom assim. Tinha caras negros que eram bem melhores do que eles'. E aí eu falo, olha, podia até ter, mas entre os brancos ele era o melhor. Supla

'Cante como se a sua vida dependesse disso'

Durante a entrevista, Supla contou a dica que recebeu de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen. "Quando você cantar [...] Quem falou isso foi David Lee Roth e quem ensinou isso para ele foi uma pessoa que esteve no campo de concentração, era professor de piano e de canto."

Ele falou assim: 'quando você cantar, você canta como se sua vida dependesse disso.' Eu achei o melhor toque. Supla

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com o cantor Supla: