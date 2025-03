Motoboy e 'faz-tudo'? Léo se rende às fantasias sexuais de Lia

Léo virou motoboy, profissional "faz-tudo", aluno e paciente. Lia, por sua vez, agora é uma cliente ávida por X-bacon, está desesperada pelo conserto de sua pia e ainda é professora e médica. O motivo das mudanças: fantasia sexual.

No episódio desta semana de Lia & Léo, no Canal UOL, Léo (Otaviano Costa) e Lia (Flávia Alessandra) tentam apimentar a relação imitando personagens. Mas o nosso "paciente" acaba descobrindo que pode ter síndrome de tosse aguda. Ou será essa mais uma invenção da "médica" Lia?

Segunda temporada



Flávia Alessandra e Otaviano Costa no episódio "OnlyFans" Imagem: @ovitoreis

Depois de 12 episódios publicados nas redes sociais, a série estreou a segunda temporada em novembro, no Canal UOL, em formato horizontal, com episódios mais longos e a participação de atores e atrizes convidados, adicionando novos personagens à história do casal.

