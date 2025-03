Millie Bobby Brown vem ao Brasil lançar novo filme da Netflix

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 7, que a atriz Millie Bobby Brown e os diretores Joe e Anthony Russo vêm ao Brasil para o lançamento de The Electric State, novo filme original da plataforma. Os três desembarcam em São Paulo na próxima semana, e vão participar de um evento com fãs e convidados que promete misturar carnaval e o mundo retrofuturista do longa-metragem.

De acordo com a plataforma, o evento marcado para 14 de março, o dia de estreia do filme, terá um trio elétrico e "abadá, confete e música para fechar com o carnaval com chave de ouro".

Ainda não há maiores detalhes sobre a festa, mas o streaming deve divulgar em breve como será a distribuição de ingressos.

Como é The Electric State

Dirigido pelos irmãos Russo, diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, The Electric State é uma aventura de ficção científica ambientada em uma versão alternativa dos anos 90, inspirada na graphic novel homônima do artista sueco Simon Stålenhag.

Bobby Brown interpreta Michelle, uma órfã que se aventura pelo oeste americano em busca de seu irmão mais novo. Em sua companhia, ela leva um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista como seu fiel escudeiro. Chris Pratt, Woody Harrelson e Ke Huy Quan completam o elenco.

Stranger Things e Enola Holmes 3

Millie volta ainda este ano às telas da Netflix com a quinta e última temporada de Stranger Things. A atriz também confirmou que em breve dará início às filmagens de Enola Holmes 3.