Millie Bobby Brown lança novo filme a bordo de trio elétrico secreto em SP

Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", vem a São Paulo na semana que vem, conforme apurou o Splash com exclusividade. Ela vai subir em um trio elétrico carnavalesco para o lançamento mundial do filme mais caro da história da Netflix.

"The Electric State", um filme de ficção científica, será disponibilizado pela plataforma de streaming na próxima sexta-feira (14). A festa de lançamento acontecerá ao mesmo tempo em São Paulo.

O evento é uma brincadeira com o nome do filme, está sendo apresentado como "Trio Eletric State" e terá, segundo a Netflix, "abadá, confete e muita música". A atração musical é surpresa e só será revelada na hora.

Splash teve acesso ao alvará da festa, que terá capacidade limitada a 1.700 pessoas. De acordo com a Netflix, o evento é restrito a convidados. O local, um galpão que comporta um trio elétrico, está sendo mantido em sigilo, por segurança.

Além de Millie, também virão a São Paulo e participarão do evento os dois diretores e produtores do filme, Anthony e Joe Russo, mais conhecidos como Irmãos Russo. A dupla tem no currículo "Vingadores: Guerra Infinita" e "Capitão América: Guerra Civil", entre outros sucessos.

De acordo com a imprensa norte-americana, o orçamento de "The Electric State" foi de US$ 320 milhões (R$ 1,84 bilhões na cotação atual). Com este valor, o filme seria o 13º mais caro da história, atrás exatamente de "Vingadores: Guerra Infinita".

Millie Bobby Brown será Michelle, que se aventura pelo oeste dos EUA em busca de seu irmão mais novo Imagem: Divulgação

Os números são ainda mais expressivos quando comparados a outros filmes feitos para o streaming. Até aqui, os mais caros haviam sido "The Gray Man", também dos Irmãos Russo, e "Red Notice", ambos da Netflix, com investimentos de US$ 200 milhões cada.

Sobre o filme

"The Electric State" é um filme baseado em graphic novel homônima do sueco Simon Stålenhag. A história, ambientada em uma versão alternativa dos anos 1990, tem como protagonista a adolescente Michelle (papel de Millie Bobby Brown), que se aventura pelo oeste dos EUA em busca de seu irmão mais novo. A viagem é acompanhada por um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista com seu fiel escudeiro.

Millie Bobby Brown já esteve no Brasil em 2017, para o Geek City de Curitiba (PR), quando "Stranger Things" estava na primeira temporada. Na ocasião, não falou com a imprensa.

Depois, chegou a ser anunciada na programação da UcconX (Universal Creators Conference Experience) de 2022, mas teve sua participação cancelada. Segundo os organizadores, por contrair Covid 19.

Agora, ela vem ao Brasil em momento em que volta aos holofotes precisando se defender de comentários sobre sua aparência. Aos 21 anos, Millie vem participando de eventos de divulgação de seu novo filme, incluindo a premier (estreia de gala) de "The Electric State" em um cinema de Los Angeles na semana passada, e nessas aparições já não tem as feições que caracterizaram sua personagem (uma criança) em "Stranger Things".

Cresci na frente do mundo e, por alguma razão, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo. Em vez disso, elas agem como se eu devesse ficar parada no tempo, como se eu ainda devesse ter a mesma aparência que tinha na primeira temporada de "Stranger Things". E como não tenho, agora sou um alvo.

disse em um vídeo nas redes sociais

