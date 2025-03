'Por favor' e 'obrigado': por que maioria das pessoas é educada com ChatGPT

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e no Reino Unido revelou que muita gente se comunica com a IA com gentileza e educação.

O que aconteceu

O estudo foi realizado com 1.028 pessoas em dezembro de 2024 pela Future. Os resultados foram apresentados pelo TechRadar, periódico de tecnologia que pertence ao grupo.

Nos Estados Unidos, 67% dos entrevistados revelaram ser educados com os chatbots, como o ChatGPT, por exemplo. Desta porcentagem, 82% disseram que agem assim por ser legal dizer "por favor" e "obrigado", independentemente de você estar se comunicando com uma máquina ou com um ser humano.

18% agem educadamente por medo de uma revolta de IA no futuro. Os outros 33% dos entrevistados nos Estados Unidos revelaram não serem educados por estarem usando o recurso com pressa para obter respostas.

Já no Reino Unido, o número de pessoas educadas com chatbots cresce para 71%. Desses, 83% revelaram serem educados porque é correto agir assim, já para 17% elas também têm medo de uma possível revolta dos robôs. E por lá, 29% dos entrevistados revelaram não serem gentis com a IA.

Medo de uma revolta cibernética faz com que usuários sejam educados com ferramentas de IA Imagem: Dado Ruvic/Reuters

O fato de a maioria preferir ser gentil com a IA dividiu especialistas. "Quando dizemos 'por favor' ao ChatGPT, não somos irracionais - somos irreprimivelmente humanos", AJ Ghergich, VP global da Botify.