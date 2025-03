BBB 25: Como Vitória Strada contribuiu para que rival se tornasse Líder

Na tarde de sexta-feira (7), Vitória Strada parabenizou Maike por vencer a oitava Prova do Líder e o brother disse que parte do mérito também era dela.

Como Vitória contribuiu para que Maike se tornasse Líder

Antes do início da prova, os 15 participantes foram divididos em três baterias e participaram de uma dinâmica. Em cada bateria, uma pessoa seria eliminada antes mesmo do início da prova.

Eles começavam com 3 pontos cada e, em uma ordem determinada por sorteio, iriam tirando pontos um do outro. O primeiro a zerar seria eliminado.

Na vez de Vitória jogar, Maike estava apenas com 1 ponto e seria eliminado caso a sister lhe tirasse mais um. Vitória, contudo, preferiu tirar um ponto de João Gabriel.

Maike jogou logo na sequência e, assim, eliminou Diego da prova, que também tinha apenas um ponto. O ginasta chegou a questionar a lealdade de Vitória na madrugada.

Assim, a bateria acabou e Maike participou da Prova do Líder, a vencendo.

