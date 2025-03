Mãe de gêmeos comenta beijo: 'Se fosse o contrário, ele nem estaria mais'

Marcia Siqueira, a mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, opinou sobre o beijo de Thamiris em um de seus filhos na madrugada de ontem.

O que aconteceu

João Gabriel e Thamiris protagonizaram um beijo após a festa de quarta-feira. Após alguns copos, eles decidiram dividir a mesma cama no quarto e foram flagrados debaixo do edredom.

Marcia diz que foi pega de surpresa pelo beijo.

A designer de sobrancelhas afirma que João bebeu "um pouco além da conta" na festa, e demonstrou preocupação. "Como foi mostrado nos vídeos, ele estava até roncando em um momento que ela estava beijando ele", pontuou.

Segundo ela, cabe à produção rever o acontecimento.

Tenho certeza que se fosse ao contrário, uma hora dessas meu filho nem estaria mais no programa. Marcia Siqueira

Anteriormente, Thamiris chegou a desabafar sobre estar flertando com o brother e o confrontou sobre o assunto. O goiano, por sua vez, disse que se tratava apenas de uma amizade e que tinha uma pessoa fora da casa.

Na época, Marcia havia conversado com Splash sobre a possibilidade do filho ficar com Thamiris. "Os dois irmãos são bastantes carinhosos —prova disso é o convívio deles dentro da casa. E como João Gabriel explicou até mesmo para a própria Thamiris, ele é assim com todo mundo. Ela meio que confundiu mesmo", afirmou.

