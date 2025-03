Live K-Pop: Como se programar para ver shows em SP

Na live de k-pop da adm do Universo K-pop (siga nosso canal aqui) e jornalista Camila Monteiro, temos a convidada Nicoli Santos. Ambas não moram em São Paulo e precisam se planejar para participar dos diversos shows e eventos que ocorrem na cidade.

Por ser uma das maiores cidades do mundo, São Paulo é destino de praticamente todos os shows de k-pop que passam pelo país. Agora em abril teremos o aguardado show do grupo Stray Kids que vai acontecer no Rio (Engenhão) e em São Paulo (Morumbis).

A conversa foi dividida em seções: primeiro falamos sobre como SP é realmente o centro de todos os acontecimentos do mundo do entretenimento, depois falamos sobre a logística de viajar, custos com passagens e estadia.

A terceira e quarta partes da live foram sobre o show do Stray Kids: o que fazer? o que levar? Quais são os itens indispensáveis para levar em um show, o que não pode faltar e o que deve ser evitado.

Por fim, compartilhamos nossas experiências em shows anteriores, o que costumamos levar, vestimentas que usamos, acessórios indicados e aquilo que deixamos de lado. No fim, o mais importante é se divertir e aproveitar o momento inesquecível que é assistir um artista que amamos!