Vale a pena ser motorista de app? Startup estima ganhos em 15 cidades

Saber exatamente quanto um motorista de app ganha é difícil, pois há inúmeras variáveis para levar em conta, como carro (próprio ou alugado), eficiência do veículo, horas trabalhadas, preço do combustível, entre outros detalhes. A startup GigU (antigamente conhecida como StopClub) fez uma estimativa, mostrando que o lucro é pouco menos da metade do valor arrecadado.

O que aconteceu

Cidade de São Paulo tem mais de 550 mil motoristas de app cadastrados, e cada vez mais as pessoas consideram aderir aos aplicativos para ganhar um extra ou tirar o sustento. A questão é que a operação, apesar de render uma boa quantia, também gera despesas.

O app GigU (antigamente conhecido como StopClub), feito para motoristas de app de transporte, realizou estimativas baseado em informações inseridas por condutores no período de um ano (entre outubro de 2023 e outubro de 2024). O universo de motoristas analisados é de 81.833. A empresa diz ter ao todo mais de 250 mil usuários ativos.

Em São Paulo, por exemplo, um motorista faturou cerca de R$ 8,5 mil trabalhando 60 horas por semana. O lucro, no entanto, excluindo combustível, IPVA e manutenção foi de R$ 4.252,24. Importante ressaltar que o tempo trabalhado é a mediana (mostra uma tendência central entre o universo pesquisado) e a maioria que obteve estes ganhos tem carro próprio.

Como o app descobre as informações?

Aplicativo tem calculadora que ajuda motorista a entender gastos e ganhos. O parceiro do app insere informações sobre expectativa de ganhos e controle de gastos (com gasolina, manutenção, etc).

Usuários pagantes têm acesso a um "semáforo de valores". Com essa função, o app lê a página do aplicativo de transporte e diz se a corrida é boa (cor verde), ok (cor amarela) ou ruim (cor vermelha). As indicações são feitas com base no ganho por km e por hora indicados pelo condutor. Sem o app, motoristas têm menos de dez segundos para decidir se aceitam uma corrida ou não.

Captura de tela do app GigU; solução sinaliza para motoristas corridas que valem a pena com a cor verde Imagem: Reprodução

"Nosso levantamento revela que existe a possibilidade de motoristas de app ganharem bem, mas também enfrentam custos operacionais que devem ser considerados. A chave está em gerenciar o tempo e os custos. A flexibilidade de horários e a possibilidade de trabalhar mais ou menos horas, dependendo da demanda, são os principais atrativos dessa profissão"

Luiz Gustavo Neves, CEO da GigU

GigU ressalta que valores mudam conforme as cidades. Não só as jornadas dos motoristas e o custo de vida de cada cidade, mas os valores de manutenção e gasolina, por exemplo. Em cidades da região Norte, o combustível tende a ser mais caro, pois a maioria fica longe das refinarias (concentradas na região Sudeste).

A empresa calcula gastos de manutenção entre R$ 0,12 e R$ 0,15 por km rodado. O valor serve para cobrir balanceamento, troca de óleo e outros itens. Vale ressaltar que alimentação não está incluída nos gastos.

Receita, gastos com combustível e lucro mensais em 15 cidades com mais usuários do app