IU e Bo-gum honrados com k-drama: 'A humanidade das pessoas impressiona'

Um dos dramas sul-coreanos mais aguardados do catálogo da Netflix estreia nesta sexta-feira (7): "Se a Vida Te Der Tangerinas?".

O k-drama conta com dois grandes nomes da indústria dando vida aos protagonistas. IU faz Ae-sun e Park Bo-gum dá vida a Gwan-sik.

A trama se passa em diferentes décadas e estações do ano, na Ilha de Jeju, sul da Coreia. Por mostrar os protagonistas em diferentes fases da vida, a série tem outros dois grandes nomes fazendo a versão madura dos protagonistas: Moon Soo-ri faz Ae-seun e Park Hae-joon Gwan-sik.

IU e Park Bo-gum são protagonistas de 'Se a Vida te der Tangerinas' Imagem: Netflix/Divulgação

O drama é considerado uma mistura de melodrama, slice of life ("pedaço da vida", dramas cotidianos mais profundos) e romance. A história dos protagonistas é difícil, triste e emocionante, contada em diversos contextos históricos e sociais de Jeju.

A exibição dele também será um pouco diferente. A Netflix vai liberar quatro episódios por semana e está chamando essas diferentes etapas de "volumes". Cada volume será composto de quatro novos episódios, disponíveis às sextas.

Em entrevista a Splash, IU e Bo-gum falaram sobre a preparação e aprendizado que tiveram ao interpretar personagens tão complexos e que passam por muitas coisas na vida.

IU e Park Bo-gum na coletiva de imprensa de 'Se a Vida Te Der Tangerinas' Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

Graças ao roteiro, ao texto escrito pelo nosso roteirista, ficamos imersos na história. A diretora estava muito envolvida, ela quase atuava por nós. IU foi muito incrível e expressou tão bem sua personagem que eu não precisei me esforçar tanto para amar Ae-sun.

Bo-gum

IU explicou a trama. Ela diz que, por se passar em diferentes eras, mostra uma humanidade entre os personagens que a surpreendeu.

A série se passa dos anos 60 até os dias atuais, e entre os anos 70 e 80 os personagens passam por muitas coisas, muita discriminação social. Poderia existir muito ódio, por tudo que acontece, mas não é assim. A história não é apenas sobre romance e amor entre os protagonistas, mas também sobre o amor e solidariedade entre os personagens. Fiquei muito impressionada com a humanidade das pessoas.

Sobre os tabus da época e adversidades que os personagens passam, Bo-gum falou que aprendeu muito com Gwan-sik. "Por ser em uma era diferente, existiam muitos estereótipos de gênero na época. Ao me tornar o personagem, aprendi muito sobre as diferenças. Gwan-sik sempre disse a Ae-soon para ela fazer o que quisesse, sempre esteve ao lado dela. E acho ele um homem admirável. Foi uma honra fazê-lo" finaliza o ator.

Preparem os lenços de papel antes de dar play no mais novo drama de IU e Bo-gum. Eles são conhecidos por escolherem projetos que fazem todo mundo chorar. "Se a Vida Te Der Tangerinas?" não será diferente.