Contratado para morrer? Game exige plano para fugir da morte no trabalho

"Hired 2 Die" é o mais recente jogo de terror que mistura estratégia, sobrevivência e trabalho em equipe, com uma dose de diversão. Desenvolvido pela produtora brasileira Electric Monkeys, o game já está na Steam.

O enredo coloca você no papel de um trabalhador contratado pela misteriosa empresa Intersection para realizar manutenção noturna. A princípio, você é encarregado de tarefas simples, como ajustar câmeras, tirar o lixo e fazer reparos, mas logo percebe que os humanos na empresa se transformam em criaturas chamadas distorções. Seu objetivo? Sobreviver aos ataques sobrenaturais.

Splash testou e fez um review do game.

Hired 2 Die: funcionários de escritório se tornam monstros Imagem: Divulgação

Enredo de "Hired 2 Die"

Em "Hired 2 Die", que traduzido como "Contratado para Morrer", o jogador assume o papel de um funcionário em um jogo cooperativo de terror que suporte até 4 jogadores. Monstros aterrorizantes infestam o ambiente de trabalho, e a cada missão, a tensão cresce.

O jogador deve estudar as criaturas horripilantes usando o sistema de segurança, lembrar que cada mudança é permanente e capturar os inimigos com uma estratégia bem planejada. O segredo é garantir que nenhuma prova de sua presença seja deixada para trás.

Quais desafios do jogo?

A primeira parte do jogo começa de forma tranquila, com o jogador cumprindo tarefas simples em seu apartamento, como tirar o lixo e consertar câmeras. Você precisa também realizar reparos no escritório para ganhar dinheiro e equipar a sua casa. Entretanto, conforme avança, o cenário se torna mais obscuro, com anomalias perigosas por toda a parte.

O jogo não dá dicas claras sobre os caminhos a seguir, e cabe ao jogador explorar e montar sua estratégia. Isso obriga o jogador a fazer o bom e velho reconhecimento de campo. Sua missão é criar estratégias que lhe permitam cumprir as tarefas e passar despercebido pelas anomalias que estão à espera de um simples barulho para tirar sua vida.

Exploração e Estratégia: O Uso do Sistema de Segurança

Para trafegar pelas instalações da empresa, o jogador terá à sua disposição o sistema de segurança da empresa, composto por câmeras, monitores e outros dispositivos. É com o auxílio do sistema que o jogador vai encontrar os objetivos de cada nível para controlar portas e luzes e evitar os monstros e completar suas tarefas.

'Hired 2 Die': mapa ajuda a averiguar como estão os ambientes da empresa Imagem: Divulgação

Controlar a luz é um segredo para o jogador tirar os monstros do seu caminho. Estratégias envolvendo som e luz são vitais para desviar as criaturas para outras áreas, permitindo ao jogador trabalhar sem ser pego. Ao controlar a luz, o jogador pode sofrer com queda de energia dentro da empresa e precisará recorrer ao quadro de força para reestabelecer a conexão.

O computador da sala principal é o responsável por dar as instruções das atividades dentro da empresa para o jogador. A Intersection envia um email explicando o passo a passo do trabalho para guiar o jogador no desafio.

A cada trabalho, o nível de dificuldade e a complexidade de eliminar monstros aumentam. O jogador recebe boas recompensas para equipar seu apartamento e para adquirir itens que o ajudará a sobreviver e a cumprir suas missões.

Como matar os monstros de Hired 2 Die?

Enfrentar as anomalias de "Hired 2 Die" exige do jogador observação cuidadosa e planejamento. Tirar fotos dos monstros ajuda a aprender mais sobre eles e a descobrir as melhores maneiras de eliminá-los.

A inteligência artificial dos monstros pode parecer imprevisível à primeira vista, mas a análise de seus padrões permite estratégias eficazes para derrotá-los.

Hired 2 Die: funcionários de escritório se tornam monstros Imagem: Divulgação

O som é um ponto altos do jogo. A atmosfera é carregada de tensão, com sons sutis, como o zumbido de lâmpadas, o farfalhar de papéis, cadeira arrastada, que contribuem para a sensação de medo. Quando um monstro aparece, os efeitos sonoros intensificam o susto.

Aprender a usar a lanterna e a câmera é essencial para o jogador sair vivo de sua tarefa. Existe também um modo de caça no qual o jogador cria armadilhas para prender as criaturas.

Jogabilidade

Feito para PCs, "Hired 2 Die" é fácil de jogar, com comandos simples baseados no mouse e teclas essenciais do teclado. O jogo oferece suporte completo ao idioma português, o que facilita a compreensão das tarefas e das mecânicas.

A jogabilidade exige atenção constante do jogador, pois a falha ao configurar corretamente equipamentos e armadilhas pode resultar na perda da vida.

Hired 2 Die: missão de jogo brasileiro é fugir da morte no trabalho Imagem: Divulgação

Vale a pena jogar Hired 2 Die?

Sim, "Hired 2 Die" vale a pena. Por R$ 29,99, o jogo oferece uma boa dose de diversão e sustos, sendo ideal para se jogar com amigos.

O grande objetivo do jogo é sobreviver aos ataques das criaturas, utilizando o sistema de segurança para monitorá-las, descobrir seus padrões e eliminá-las com eficiência.

Jogando em quatro pessoas, o jogador pode explorar mais rapidamente os cenários e otimizar suas estratégias. No entanto, a comunidade online ainda é pequena, o que pode dificultar encontrar parceiros para jogar em equipe. Em modo solo, o jogo exige mais foco e dedicação, o que aumenta a sensação de tensão.