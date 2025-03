Heloísa Périssé curte Carnaval e manda recado: 'Sem trap do trepa trepa'

Heloísa Périssé, 58, mostrou como aproveitou seu Carnaval e mandou um recado para a filha.

O que aconteceu

A atriz curtiu o sol durante o feriado. Ela postou uma foto de biquíni no story do Instagram nesta quinta-feira (6).

Na postagem, ainda brincou com a filha e deixou um recado. "Na paz do Carnaval! Sem trap do trepa trepa, tá, Luísa?", escreveu aos risos.

Luísa Perissé viralizou com o hit "Trap do Trepa Trepa". A música foi apresentada no podcast "Pé no Sofá Pod" e foi apontada por alguns como o sucesso do Carnaval de 2025.