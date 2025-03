Gracy diz que teve crise de ansiedade em Prova de Resistência: 'Gatilhos'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou que não se lembra ao certo como saiu da Prova do Líder que aconteceu nesta madrugada.

O que aconteceu

Em conversa com Daniele, a musa fitness afirmou que não sabe como foi eliminada. "Vou falar com ele [Diego] depois, acho que eu posso ter tido uma crise de ansiedade lá [durante a prova]".

Apesar de garantir para os confinados que saiu em uma rodada eliminatória, a influenciadora garantiu que não tinha certeza. "Eu não sei nem como eu sai, eu só lembro do Dummy. Ontem eu falei que eu sai na rodada, mas na verdade eu nem vi, eu entrei em um estado que eu nem vi".

Gracyanne ainda contou que os banhos de água fria durante a dinâmica fizeram com que ela lembrasse de um período difícil de sua vida. "Não sei se foram gatilhos de uma situação que eu não quero falar sobre [...] Eu não me via mais lá [na prova]", explicou.

