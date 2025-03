Giovanna Lancellotti celebra vitória da Beija-Flor no Carnaval carioca

Giovanna Lancellotti, 31, festejou nas redes sociais a vitória da Beija-Flor de Nilópolis - da qual foi destaque no carro abre-alas - no Carnaval carioca deste ano.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um álbum de fotos do desfile e agradeceu à agremiação pela experiência de desfilar na Sapucaí. "Ainda assimilando toda essa emoção. Um sentimento que eu nunca antes experimentei. Único! Indescritível! Obrigada, Beija-Flor, por me proporcionar essa sensação. Desde a disputa do samba, dos ensaios de quadra, de rua, técnico, até o momento especial do desfile e, agora, apuração e celebração dessa vitória mais que merecida!", escreveu, na legenda do post.

Noivo de Giovanna e presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, 27, parabenizou a amada pela vitória. "Te amo! É lindo o amor e carinho que você construiu por essa escola. Viva a campeã do Carnaval e viva a campeã do meu coração!", derreteu-se ele, nos comentários da publicação.

Giovanna Lancellotti está confirmada no elenco de "Dona de Mim", próxima novela das 7 da Globo. Na trama escrita por Rosane Svartman, ela contracenará com o rapper L7nnon, 30, estreante em novelas.