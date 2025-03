Gene Hackman: polícia investiga imagens 'assustadoras' na cena da morte

A polícia de Santa Fé, Novo México, está analisando as câmeras corporais dos dez agentes que atenderam ao chamado na casa do ator Gene Hackman e da pianista Betsy Arakawa, encontrados mortos no dia 26 de fevereiro. Segundo a CNN, as imagens podem ser divulgadas em breve, após a conclusão das análises, e ajudam as autoridades a entenderem até que ponto a propriedade estava isolada e em segurança.

No momento, os policiais tentam estabelecer as circunstâncias da morte e esclarecer alguns fatos que continuam confusos ou conflitantes. A varredura no material - considerado "assustador" segundo o jornal britânico The Mirror - serve para garantir que nenhum detalhe que possa ser importante para o caso tenha passado despercebido durante as investigações.

O que se sabe do caso Gene Hackman

Gene, de 95 anos, e Betsy, 65, foram encontrados mortos em sua residência no dia 26 de fevereiro, em pontos diferentes da casa. O corpo dela estava caído no banheiro, enquanto o dele estava próximo à cozinha. Até o momento, não se sabe exatamente a causa ou a circunstância das mortes. Um dos cães do casal, um pastor alemão, também foi encontrado sem vida. Os outros dois estavam vivos e saudáveis.

Nesta semana, os peritos relataram um pequeno vazamento de gás na casa, mas descartaram a possibilidade de envenenamento por monóxido de carbono, já que a quantidade, que vinha de uma boca do fogão, não seria suficiente para intoxicá-los.

Enquanto isso, a polícia tenta desbloquear os dois celulares encontrados na residência, para montar uma linha do tempo e tentar determinar quando o ator e a pianista perderam comunicação ou pararam de se mover. Uma análise do marca-passo de Hackman, no entanto, já revelou que sua última atividade foi registrada nove dias antes de os corpos serem encontrados, ou seja, em 17 de fevereiro.