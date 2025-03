Gene Hackman morreu uma semana após Betsy Arakawa; veja causa das mortes

Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa foram encontrados mortos em sua residência, localizada em Santa Fe, Novo México, no dia 27 de fevereiro.

O que aconteceu

Heather Jarrell, legista-chefe do Escritório de Investigação Médica do Novo México, concluiu que a esposa do ator, provavelmente, morreu uma semana antes. A pianista foi a óbito após ser infectada pelo hantavírus, doença fatal transmitida por ratos. A informação foi reportada pela Variety.

Já Hackman morreu por conta de uma doença cardiovascular, além do Alzheimer, que foi considerado um fator contribuinte significativo. O ator vencedor do Oscar tinha 95, enquanto Bete Arakawa tinha 65.

Em uma coletiva de imprensa realizada hoje, Adan Menzosa, xerife de Santa Fé, afirmou que os últimos registros de Betsy com vida são do dia 11 de fevereiro. Na ocasião, a pianista foi vista no supermercado e na farmácia, além de trocar e-mail com um massagista.

Às 17h15, o carro de Betsy Arakawa entrou no condomínio fechado em que o casal morava. Após isso, nenhuma atividade ou comunicação foi encontrada.

Gene Hackman tinha um diagnóstico avançado de Alzheimer. O legista-chefe ainda apontou que o ator lidava com uma grave doença cardíaca e um histórico de ataques do coração.

Última rara aparição de Gene Hackman e esposa Imagem: The Grosby Group

Detalhes sobre as mortes

A última atividade no marca-passo do ator foi registrada no dia 17 de fevereiro. O casal foi encontrado após um trabalhador da manutenção encontrar a portar entreaberta.

Um cachorro do casal foi encontrado morto dentro de um armário pelos agentes, como revelou o Showbiz Express. Outros dois cães estavam vivos - um no banheiro e outro vagando pela propriedade.

Propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

A suspeita inicial era de que o casal tivesse morrido intoxicado por um gás. No entanto, a autópsia dos corpos testou negativo para o monóxido de carbono, além da empresa responsável não encontrar vazamentos significativos na casa.

Segundo o The Mirror, ambos os corpos estavam parcialmente mumificados. Um documento obtido pelo Daily Mail ainda revelou que Betsy foi encontrada em estado de decomposição com rosto inchado e mumificação nas mãos e nos pés.

Gene Hackman tinha os mesmos sinais presentes em seu corpo. A mumificação ocorre quando pele e tecidos de uma pessoa são preservados após sua morte. Isso acontece quando um corpo é deixado em um lugar com ar frio e seco