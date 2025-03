Gene Hackman morreu de doença cardíaca dias após esposa sucumbir a vírus raro

Por Andrew Hay

SANTA FE, NOVO MÉXICO (Reuters) - O vencedor do Oscar Gene Hackman estava com Alzheimer avançado e morreu de doença cardíaca e outros fatores provavelmente dias depois de sua mulher, Betsy Arakawa, morrer de uma síndrome rara disseminada por ratos, mostraram resultados de autópsias em ambos divulgados nesta sexta-feira no Estado norte-americano do Novo México.

O ator de 95 anos e sua mulher, de 64, e um de seus cachorros, foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, em aposentos separados de sua casa na cidade de Santa Fé.

A doença cardíaca de Hackman e a síndrome pulmonar por hantavírus que causou a morte de Arakawa foram anunciadas em uma coletiva de imprensa no gabinete do xerife de Santa Fé.

Arakawa morreu dias antes dele, mostraram os resultados. Quesstionado se o Alzheimer de Hackman o impediu de perceber a morte da esposa, o xerife Adan Mendoza disse "presumir" que seja esse o caso.

"É bem possível que ele não estivesse ciente de que ela tinha morrido", disse Heather Jarrell, principal investigadora médica do Gabinete do Investigação Médica do Novo México.

Acredita-se que Arakawa tenha morrido por volta de 11 de fevereiro, disseram as autoridades nesta sexta-feira, citando a data do último e-mail enviado por ela.

Na semana passada, o xerife havia dito a jornalistas que um patologista determinou que o último sinal do marcapasso do ator foi observado em 17 de fevereiro, sendo provável que ele tenha morrido nessa data.

Hackman e Arakawa, uma pianista, moravam em Santa Fé desde a década de 1980 e eram ativos na comunidade artística e na cena culinária da cidade. Nos últimos anos, o casal foi visto com menos frequência, à medida que a saúde do ator piorava. Segundo o xerife, eles viviam uma vida muito reclusa antes das mortes.

Um zelador do condomínio fechado encontrou o casal morto. Os investigadores encontraram Hackman na cozinha. Arakawa e o cachorro estavam em um banheiro.

Tanto Hackman quanto Arakawa aparentemente caíram de forma súbita no chão, sem sinais de traumas em seus corpos.

Uma porta nos fundos da casa estava aberta. Dois dos cães sobreviventes saíram e entraram da casa por ali, disse Mendoza.

Hackman, um ex-fuzileiro naval conhecido por sua voz rouca, estrelou mais de 80 filmes e também teve passagens pela televisão e pelo teatro durante uma longa carreira que começou no início na década de 1960.

Ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar por seu papel como o irmão do ladrão de bancos Clyde Barrow em "Bonnie e Clyde — Uma Rajada de Balas", de 1967.

O artista ganhou o Oscar de melhor ator em 1972, por sua interpretação do detetive Popeye Doyle em "Operação França". Em 1993, faturou o Oscar de melhor ator coadjuvante por "Os Imperdoáveis".

(Reportagem de Andrew Hay)