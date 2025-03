Flávia Alessandra admite que embebedou metade de turma de escola militar

Flávia Alessandra, 50, relembrou sua época de aluna de um colégio militar e admitiu que chegou a embebedar metade dos alunos de sua turma, dentro da sala de aula.

O que aconteceu

Alessandra abordou o assunto durante participação no podcast PodAmiga ao lado de sua amiga íntima, Patrícia Félix, que ela conheceu justamente na escola militar. Na entrevista, a atriz lembrou que a direção do colégio já não gostava dela porque ela subvertia as normas da unidade. "Eu passei a ir de boina, calça rasgada, crucifixo... Comecei a ir assim [e vieram as] advertências porque não podia, não podia nada".

Félix, então, explicou que ela "era bem mais tranquila" que Flávia, mas era uma "maluca consciente", e contou a ocasião em que presenteou a atriz com uma garrafa de Whisky, mas Alessandra se embebedou e embebedou os colegas. "Tava na aula, essa cidadã [Flávia] vira pra mim: 'meu aniversário, você não trouxe presente pra mim?'. Eu: 'trouxe, mas tá lá no carro'. Ela: '[passa] a chave do carro, vou pedir pra ir no banheiro [e pegar o presente]'. Eu: 'vai lá no carro, pega um casaco e tenta trazer essa porra para dentro da sala sem ninguém ver, porque isso é BO'", iniciou.

Patrícia contou que depois de um tempo sem Alessandra retornar para sala, decidiu ir atrás da amiga. "Estou lá na aula, passa 10, 15 minutos, a aula acabando e a [Flávia] não voltava. Pedi para ir ao banheiro, essa cidadã estava sentada na privada, dando gargalhada. Eu pensei que ela estava de sacanagem comigo. Abri a porta, quando olhei a garrafa estava pela metade, ela rindo, falando que era 'o melhor aniversário da vida dela', sozinha no banheiro".

Félix relatou que as duas voltaram para a sala, Flávia foi sentar no fundão com a bebida e compartilhou o álcool com os colegas de classe. "Entramos na sala, ela foi lá pro fundo, daqui a pouco ouvi umas gargalhadas vindas lá do fundo, a maluca pegou e distribuiu a garrafa... Ela embebedou metade da turma, isso às 10h da manhã, antes do recreio".

"Foi uma batizada geral", brincou a atriz. Em seguida, Flávia contou que "as turmas eram pequenas, a escola era pequena, tinham uns 40 alunos. Não era uma escola grandona".

Após esse episódio, não demorou muito para as duas serem expulsas do colégio. Porém, Flávia e Patrícia ressaltaram que a expulsão mesmo foi apenas as duas terem tirado nota boa em uma prova e serem acusadas de colar.

Flávia afirmou que ficou possessa com a acusação. "A gente estudou muito, tiramos a mesma nota e cismaram que a gente tinha colado, mas a gente sentou em lados opostos, separaram a gente na prova... Quando veio essa história de que a gente teria colocado, ia ter que refazer, só lembro que fiquei 'P' da vida, discuti, falei: 'não aguento mais, tudo nessa escola que eu faço tá errado, mesmo quando eu acerto tá errado'. Chutei a lata de lixo, bati porta, coronel queria falar comigo, [gritei] 'nem com o caralho agora, ninguém vai falar comigo'. Fiquei possuída".

Depois desse episódio, Flávia Alessandra e Patrícia Félix se matricularam em outro colégio para concluírem os estudos. As duas mantiveram a amizade e são próximas até hoje.