Fim de semana: Sesc tem ressaca de Carnaval e The Offspring toca no Allianz

Shows de Ana Frango Elétrico, Jaloo, Juçara Marçal e Amaro Freitas são as ofertas de unidades do Sesc de São Paulo para um descanso pós-Carnaval neste fim de semana. Outra atração é a banda The Offspring, que toca no Allianz Parque.

O que vai acontecer

Ana Frango Elétrico se apresenta na sexta e no sábado, no Sesc Bom Retiro. No sábado, tem Jaloo no Sesc Belenzinho.

Juçara Marçal canta no Sesc Vila Mariana no sábado e no domingo. Amaro Freitas faz show no Sesc Pinheiros, no domingo.

Até o fechamento deste texto, ainda era possível conseguir ingressos para todos estes shows, mas a procura por atrações em unidades do Sesc da capital é costumeiramente intensa.

Punk no estádio

Show da banda The Offspring no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Já no Allianz Parque a folia continua, mas em forma de punk rock. The Offspring comanda um festival sem nome no estádio.

Antes da banda norte-americana, headliner do evento, tocam Sublime, The Damned, Rise Against, Amyl and The Sniffers e The Warning. O mesmo time repete a performance no domingo, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski.

A banda The Damned, uma das mais influentes do punk britânico, ainda ganhou um show só para ela. Acontece na sexta, em São Paulo, no Cine Joia.

Veja tudo que tem

Sexta

The Damned - Cine Joia (São Paulo)

Cirith Ungol - Hangar 110 (São Paulo)

Baile do Baleiro - especial Carnaval - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Dark Funeral - Mirage (Limeira - SP)

Francisco, el Hombre - Armazém Baixada (Ribeirão Preto - SP)

Sexta e sábado

Ana Frango Elétrico - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Sexta e dia 15/3

Isabella Taviani - voz e violão - Blue Note (Rio de Janeiro)

Sábado

The Offspring, Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and The Sniffers - Allianz Parque (São Paulo)

Luedji Luna canta Sade - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Jaloo - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Earth Crisis - Casarão Music Studio (Piracicaba - SP)

Exclusive Os Cabides e Torvelim - Hidogz (Brusque - SC)

Sábado e domingo

Juçara Marçal - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Domingo