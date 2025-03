Fernanda Torres renova energia após 6 meses de trabalho: 'Guerreira'

Fernanda Torres, 59, celebrou o início de seu período de férias, após passar cerca de seis meses divulgando o filme "Ainda Estou Aqui" para a temporada de premiação.

O que aconteceu

Alguns dias após o Brasil vencer sua primeira estatueta do Oscar, por melhor filme internacional, a atriz compartilhou que iniciou suas férias. "Descanso da guerreira", escreveu ao compartilhar um vídeo tomando uma chuveirada.

Ao som de Three Little Birds, de Bob Marley & The Wailers, Fernanda aparece sorridente, enquanto renova sua energia. Nos comentários da publicação, alguns fãs brincaram com o fato de que a artista não precisará mais fazer escova em seu cabelo durante um bom tempo. "A tranquilidade de quem não vai precisar fazer escova por alguns dias", escreveu uma. "Achei metafórico o primeiro vídeo do descanso ser molhando o cabelo em um protesto contra a escova", analisou outro.

Durante a temporada de premiação, Fernanda Torres precisou viajar para diversos lugares e fazer presença em inúmeros eventos para divulgar "Ainda Estou Aqui ao lado de Walter Salles. Em decorrência disso, a atriz precisava se produzir com penteados e maquiagens — algo que ela reclamou em algumas entrevistas.