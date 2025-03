Fenômeno Juliette retrata 'escravidão' moderna na era BBB, explica filósofo

O fenômeno Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21 que ganhou milhões de seguidores e hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil, retrata a 'escravidão' que vivem as pessoas nesta nova era dos reality shows, explicou o filósofo Clóvis de Barros Filho em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Existe uma forma contemporânea de escravidão para a qual as pessoas pouco atentam que não tem um capataz, com um chicote. Enquanto o capataz está lá, o escravo morre a cana, trabalha. Se o capataz estiver no banheiro, o escravo tá liberado para tirar um cochilo.

Nós temos um modo novo de capataz, que não vai a banheiro, que não dá um segundo de trégua, e que escraviza de maneira infinitamente mais eficaz. E qual é? É o tal do número de seguidores, o número de likes.

A partir do momento em que eu vou agir em função de um resultado, antecipando uma tendência a partir da minha própria experiência, eu passo a viver em função de manifestar e obter novas adesões, eu obviamente estou vivendo, não em função de valores que são meus, mas em função de tendências e adesões que me são impostas.

Juliette foi fenômeno de público em sua participação do BBB 21. Ela entrou no programa com poucos seguidores no Instagram e saiu com mais de 23,5 milhões.

A vencedora do reality quebrou também recordes de seguidores nas redes sociais, superando outras ex-BBBs.

O entrevistado de Chico Barney seguiu suas explicações sobre o mal que as redes sociais podem causar na vida das pessoas.

No meu caso, eu ganho cinco, perco cinco. Esse pessoal aí são zilhões. Qualquer movimento equivocado, são milhões que cancelam e despencam, com consequências econômicas. Perdeu, perdeu. A recuperação talvez seja mais difícil. E aí então, eu insisto. Tudo que parecer absolutamente óbvio pode ser problematizado.

Se alguém fala, você viu fulana, de um dia para o outro ganhou 25 milhões de seguidores, e você vê que pelo modo como essa afirmação é feita, ela não autoriza problematização, o valor ali é um valor inquestionável. Mas acredite, tudo pode ser problematizado. Porque aquilo que é grandioso poderá gerar uma dependência, e uma dependência costuma gerar temor de perda.

Eu sempre brinco, é sempre legal ser rico, me dizem. E eu costumo responder, olha, se a riqueza como instrumento permitir coisas que tragam vida boa, com certeza. Mas a riqueza é muitas vezes geradora de um afeto de medo que o professor pobre não tem, que é de perder.

Não pode ter medo de perder o que você não tem. Então, na hora que você tem muito e a sua felicidade está vinculada a essa quantificação, você não percebe, mas você fica escravo de mais, mais, mais, mais, mais, e as vezes não rola, e aí você cai de 25 para 15, uau!

BBB vai acabar por medo da rejeição? Filósofo explica o 'lado B do chicote'

A rejeição aos participantes do BBB e de outros reality shows é o 'lado B do chicote', afirmou o filósofo Clóvis de Barros Filho ao analisar o fenômeno dos cancelamentos em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

O cancelamento é o lado B do chicote, porque o lado A do chicote é o prêmio, viva do jeito que eu estou falando e você será premiado.

O lado B do chicote, é o lado que tem caquinhos de vidro. O lado B do chicote é: se você resolver me desafiar, então aí pagará ainda mais caro, não só não será premiado, como será castigado. E aí haverá o achincalho público, etc.

