Ex-BBB Patrícia Leitte perde quase 19 kg: 'Não foi da noite para o dia'

Patrícia Leitte, ex-participante do BBB 18, perde quase 19 kg e conta sobre processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A ex-BBB comentou sobre o emagrecimento nas redes sociais. Em um post do Instagram nesta quinta-feira (6), explicou que foi de 61,9 kg para 63 kg.

A famosa reforçou que a transformação no visual começou ano passado e não foi fácil. "Não foi da noite para o dia! Quem me acompanha sabe que iniciei essa jornada em janeiro de 2024, e foi gradativamente que tudo aconteceu e está acontecendo", indicou.

Patrícia Leitte revelou qual é sua meta e os ganhos com a mudança de hábitos. "Minha meta é chegar aos 60 kg e está bem pertinho! Sabe o que é melhor? Com saúde! Disposição! Dormindo bem! Intestino funcionando plenamente! Corpo com equilíbrio", pontuou.

Por fim, agradeceu o apoio dos envolvidos no processo e destacou a felicidade em ver que inspira outras pessoas. "Amo receber mensagens de vocês dizendo o quanto minha jornada inspira vocês, emagrecer e continuar emagrecendo, ou seja, manter é um desafio enorme para quem tem facilidade para ganhar peso, mas quando não se desiste tudo se torna possível, eu jamais vou desistir! Amo me olhar no espelho e ver que só tenho melhorado ao passar dos anos!"