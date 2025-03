Ex-atriz da Globo sobre vender agua de coco na rua: 'Dinheiro acabou'

Narjara Turetta, 58, relembrou período de dificuldade financeira que vivenciou nos anos 2000, quando passou a vender água de coco nas ruas de Copacabana, área nobre do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Turetta fez sucesso em todo o país em novelas da Globo. No entanto, sem oportunidades de trabalho, ela viu sua reserva financeira acabar e precisou trabalhar como ambulante. "Eu e minha mãe a gente ficou numa depressão braba porque o dinheiro que a gente tinha guardado acabou. Fui a programas de televisão, chorar pitangas, procurei o Gugu [Liberato], a gente era muito amigo, pedi para ele arrumar para ao menos fazer merchandising e não consegui nada", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

A atriz admitiu que se ver naquela situação abalou seu ego. "Você está ali em cima, de repente se vê embaixo, é uma coisa estranha, que incomoda o ego da gente. Você começa a pensar: 'O que eu fiz de errado?'".

Ela explicou que passou "sete anos ininterruptos vendendo água de coco". "Era o sustento meu e da minha mãe. A gente pagava aluguel. Muita gente me reconhecia, pensavam que era pegadinha. E as pessoas começaram a vir para me conhecer".

Em 2006, ela chegou a ligar para Manoel Carlos e pediu oportunidade na novela que ela escrevia para o horário nobre da Globo, "Páginas da Vida", mas o autor disse que não tinha papel para ela. "Chorei muitas vezes na rua, no meu travesseiro, batia um desespero. Questionava 'será que um dia vou voltar?'. Lembro que o Manoel Carlos estava escrevendo 'Páginas da Vida', já tinha trabalhado com ele, tinha intimidade, liguei [para ele] e falei: 'Pô, Maneco, não tem nada para eu fazer nessa novela?'. Ele: 'Pô, Narjara, não tem'. Eu: 'Maneco, falaram mal de mim? Alguém tem alguma coisa contra mim?'. Ele: ''Não, Narjara, nunca ouvi falar nada de mal de você'. Eu falei: 'Tá, então tá bom'".

Três meses depois que "Páginas da Vida" já tinha estreado, ela concedeu entrevista a Luciana Gimenez na RedeTV!, o diretor da trama, Jayme Monjardim, assistiu e a convidou. "Começou a novela dele, a novela estava há três meses no ar, dei entrevista para o programa da Luciana Gimenez, o Jayme viu e me chamou. Quando voltei o pessoal da técnica falou: 'Você voltou para onde nunca deveria ter saído'. Eu achei tão lindo, foi tão emocionante, e isso é tão bacana quando o pessoal da técnica gosta da gente".

Turetta relatou que trabalhou por obra em "Páginas da Vida" e, com o fim da trama, voltou a vender água de coco por mais três anos até conseguir novas oportunidades na TV. "Não teve contrato com a Globo, eu fiz por cachê, e aí quando acabou a novela, não aconteceu nada, a gente voltou a vender água de coco e ficamos mais três anos. Sou grata ao Walcyr Carrasco que me deu oportunidade em 2010 [na novela 'Morde & Assopra'], depois a Glória Perez chamou para o elenco de 'Salve Jorge' (2012) e virei dubladora."

Narjara Turetta começou na TV no programa Grande Gincana (1971) da RecordTV. Posteriormente, ela fez trabalhos nas extintas TV Excelsior e Tupi, até estrear na Globo no seriado "Malu Mulher" (1979). Na emissora, ela participou de sucessos como "Baila Comigo" (1981), "Amor com Amor se Paga" (1984), "Selva de Pedra" (1986), "O Salvador da Pátria" (1989) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). Sua última participação em um folhetim foi uma rápida passagem por "Família É Tudo" (2024). Atualmente, ela vende cursos e consultorias para quem quer trabalhar como ator e vai lançar um livro autobiográfico.