Edredom, cama dividida e mais: os beijos que marcaram o BBB 25; vídeos

Thamiris e João Gabriel trocaram beijos no edredom do BBB 25 (Globo) logo após a Festa da Líder Vitória, na madrugada de quinta-feira (6). A nutricionista e o salva-vidas de rodeio, contudo, não são a primeira dupla a fazer isso na temporada.

Confira quem já beijou quem no BBB 25

Aline e Diogo: No final de janeiro, os dois, que já estavam flertando há algumas semanas, trocaram o primeiro beijo da temporada, na pista de dança.

Aline e Diogo emendaram um affair que, entre idas e vindas, durou até a eliminação do brother do programa. Os dois trocaram carícias, outros beijos e até dividiram a cama para dormir.

Giovanna e Maike: Giovanna e Maike se beijaram pela primeira vez após uma forcinha de Ivete Sangalo em uma das festas do programa. O primeiro beijo aconteceu no Quarto Fantástico. Apesar de estar dormindo no quarto Nordeste, a sister encontrou o brother no cômodo de cima.

Enquanto outros brothers conversavam no local, Giovanna deitou com Maike na cama de Eva. Os dois, então, trocaram beijos embaixo do edredom. A veterinária foi eliminada dois dias depois e o affair não foi para a frente.

Aline e Thamiris: Após a Festa da Líder Eva, a casa foi tomada por um burburinho de um beijo entre Aline e Thamiris. Apesar do público não ter conseguido ver o momento pelas câmeras do pay-per-view, a informação foi repassada por Gracyanne Barbosa.

O momento foi exibido no Mesacast e na edição do dia seguinte do programa:

Thamiris e João Gabriel: Após muitos flertes e troca de olhares ao longo do jogo, João Gabriel e Thamiris protagonizaram um beijo na madrugada após a Festa da Líder Vitória. O casal foi flagrado pelas câmeras trocando beijos debaixo do edredom.

Apesar da tentativa de esconder o momento, os movimentos das cabeças e os barulhos não passaram despercebidos.

Bônus: Vitória e Vinícius: Em sua Festa do Líder, Vitória precisou escolher 5 brothers para encenar cenas e, entre eles, Vinícius interpretou o mocinho. Os dois, então, deram um selinho ao final da cena.

