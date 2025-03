Diego Hypolito questiona amizade de Vitória Strada: 'Não sou aliado, então'

Diego Hypolito questionou a amizade de Vitória Strada na madrugada desta sexta-feira (7) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Antes da oitava Prova do Líder, os participantes jogaram a dinâmica do Resta Um, que deixou três brothers de fora: Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro.

Diego chegou a abraçar Vitória e a incentivou: "Lembra da importância de você vencer essa prova. Não desiste fácil. Não desista".

Depois do início da prova, quando sua irmã já havia sido eliminada, Diego desabafou e disse que poderia ter sido escolhido por Vitória na dinâmica do Resta Um.

Acho que eu não sou aliado então da Vitória. Porque ela tinha a opção de me deixar fazer a prova e ela optou por não deixar Diego Hypolito

Daniele Hypolito aconselhou o irmão a conversar com a sister. "Depois você fala com ela", disse.

Diego insistiu que a sister deveria ter conversado com ele. "E eu sou super compreensível, você sabe muito bem como sou", afirmou.

