Deborah Secco dá spoiler de novo filme de Bruna Surfistinha

Deborah Secco, 45, detalha sobre novo filme de Bruna Surfistinha.

O que aconteceu

A atriz disse que ficou surpresa com a comoção dos fãs com a personagem. "A gente acertou em um lugar raro e difícil acertar de novo com o primeiro filme. Mas fui ao Baile da Vogue vestida de Bruna e vi uma comoção das pessoas. As pessoas fizeram fila para tirar foto comigo, como se eu fosse o Mickey", contou à Quem.

A famosa ainda deu um spoiler do que esperar do segundo filme. "Falei para o diretor, e a gente ficou nessa: 'Se você falar, eu faço'. A continuação é a Raquel hoje, como ela está com as filhas", revelou.

As gravações da produção têm previsão de começar em 2025. O primeiro filme foi lançado em 2011, sendo dirigido por Marcus Baldini.