BBB 25: Tadeu Schmidt consagra liderança de Maike; confira VIP e Xepa

Durante o programa ao vivo de sexta-feira (7) no BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt consagrou Maike como vencedor da oitava Prova do Líder e o novo Líder dividiu a casa.

O que aconteceu

O apresentador parabenizou Maike. O novo Líder comentou que preferiu a prova em silêncio e que estava com muita dor nas costas e com vontade de ir ao banheiro, mas fez um trabalho mental.

Na sequência, o novo Líder dividiu a casa entre Vip e Xepa:

Vip: Maike, Vilma, João Pedro e João Gabriel

Xepa: Aline, Vinícius, Vitória, Diego, Daniele, Eva, Renata, Guilherme, Delma, Thamiris e Gracyanne

