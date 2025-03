Chico: BBB prejudica Eva e Renata, e Prova do Líder precisa ser anulada

A última Prova do Líder, vencida por Maike depois de 10 horas de resistência, tem causado polêmicas. No Central Splash desta sexta-feira (7), Chico Barney e Bárbara Saryne analisam o andamento da disputa, e defendem até uma anulação.

Tanto Eva quanto Renata tiveram dificuldades de ficar de pé na plataforma montada pela produção, em que elas tinham que apertar um botão de tempo e tempo. Na comparação com a altura de outras participantes, elas ficaram em desvantagem, e chegaram a apelar para a ponta do pé.

Para Chico Barney, essa foi uma clara desvantagem tanto para as bailarinas quanto para outras participantes que também tem uma baixa estatura, como Dani Hypolito. Ele defende que a prova deveria ser anulada.

Eu não tenho nada com as duas. Não sou da torcida do balé, mas eu acho que as duas foram prejudicadas (?) As duas estão sendo perseguidas por essa produção

Chico Barney

