Carmo Dalla Vecchia mostra antes e depois do corpo após rotina de exercício

Carmo Dalla Vecchia, 53, mostrou sua transformação corporal nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator posou de sunga e exibiu a definição de seu corpo com a rotina de exercícios. Ele fez uma colagem comparando seu progresso e postou no story do Instagram nesta quinta-feira (6).

Carmo Dalla Vecchia também chamou a atenção dos fãs com sua última publicação e foi elogiado. "Quer ser meu vizinho?", brincou um. "Peladão! Meu Deus", se surpreendeu outra. "Não sei o que é melhor: ter essa liberdade de nadar pelado ou ser a vizinha do Carmo", indicou uma terceira.