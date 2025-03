Bruna Griphao exibe barriga sarada ao resgatar fotos do Carnaval na Bahia

Bruna Griphao, 25, resgatou cliques de seu Carnaval em Salvador, na Bahia.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (7) a atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, registros dos dias de folia. Nas imagens, a ex-BBB aparece exibindo sua barriga malhada.

Bruna ainda brincou com o fato da viagem ter sido intensa. "Dois dias em Salvador que pareceram uma semana", escreveu ela na legenda da publicação.

Além de curtir o Carnaval em Salvador, a atriz aproveitou o feriado no Rio de Janeiro. Em entrevista à Quem, Griphao falou sobre seus planos para o futuro,e, contou que tem desejo de desfilar na avenida. "Acho que um dia eu vou desfilar, mas exige muito esforço. Eu admiro muito quem tem a garra de lá, porque é um trabalho pesado".