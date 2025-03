Brother diz que Vitória vetou aliado 'sem querer': 'Foi obra de Deus'

Guilherme comentou hoje a atitude de Vitória Strada na dinâmica pré-Prova do Líder ontem, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Antes da Prova do Líder de ontem, Vitória Strada poderia ter vetado Maike da disputa pela dinâmica do "resta um", mas escolheu votar em João Pedro, resultando na eliminação de Diego Hypolito — que somou mais votos primeiro.

Segundo Guilherme, a atitude foi uma "obra de Deus" pois, se tivesse tirado Maike da prova, Renata (que ficou em segundo lugar no desafio) poderia vencer e colocar a atriz no Paredão. "Conversei com ela assim que chegou aqui", disse. "Se não fosse o make, seria a Renata".

Mais tarde, Vitória negou ter feito de propósito. "Eu não raciocinei dessa forma. Na verdade, eu raciocinei zero, porque sabia que Diego queria muito estar nessa prova".

Já Maike disse que "deve" sua vitória à sister, e disse que não cogitaria indicá-la ao Paredão por isso. "Vou votar em alguém que nunca votou em mim por causa disso".

