Trio leva bronca da produção no BBB 25: 'Aqui não é lugar de ímpar ou par'

Maike, João Pedro e João Gabriel levaram uma bronca da produção do BBB 25 (Globo) no fim da tarde de sexta-feira (7).

O que aconteceu

O trio debatia o VIP que Maike terá que montar mais tarde e a possibilidade de não existir pulseira para os dois gêmeos. Maike sugeriu. "Já tira ímpar ou par aí para ver (...). Se for três pulseiras, uma vou dar para a Dona Vilma e vocês tirem par ou ímpar pra ver a outra."

Os dois gêmeos chegaram a tirar ou par ou ímpar e Maike confirmou. "Tá de boa?".

A voz da produção reclamou com o trio na sequência. "Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar."

Vencedor da oitava Prova do Líder, que foi de resistência, Maike deve montar seu VIP no programa ao vivo de hoje, caso a vitória seja confirmada por Tadeu Schmidt.

