Quando estreia a 4ª temporada de Bridgerton? Veja previsão e o que se sabe

A quarta temporada de "Bridgerton" não tem data para estrear, mas já conta com muitas novidades definidas, antecipadas no teaser oficial.

O que vai acontecer

Benedict (Luke Thompson), o segundo filho da prole Bridgerton, é o novo protagonista. "A quarta temporada de Bridgerton foca no boêmio segundo filho Benedict... Apesar de seus irmãos mais velhos e mais novos estarem ambos casados e felizes, Benedict não tem vontade de se estabelecer - até que conhece uma cativante dama de prata no baile de máscaras de sua mãe", diz a sinopse.

Terá oito episódios e será inspirada no terceiro livro da franquia "Os Bridgertons", "An Offer from a Gentleman". O quarto livro da série foi antecipado e usado para basear a terceira temporada da produção da Netflix.

Benedict se apaixona por Sophie Beckett, que no seriado será interpretada pela atriz Yerin Ha. Na história, Sophie é filha de um conde que cresceu escondida da alta sociedade e, tal qual a trama de Cinderela, foi tratada como empregada por sua madrasta

Yerin Ha e Luke Thompson na quarta temporada de Bridgerton Imagem: Liam Daniel/Netflix

A história de Bendict e Sophie se entrelaça em um baile de máscaras. Sem poder participar de festas da aristocracia, Sophie se infiltra no evento tradicional organizado por Lady Bridgerton e, assim, fica exposta para o rapaz que antes nem sonhava em viver um romance.

Jess Brownell, produtora executiva deu estimativa de quando será a estreia. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ela afirmou que a quarta temporada de "Bridgerton" não deve estrear antes de 2026.