BBB: Vitória estava distraída ou não quis se comprometer eliminando Maike?

A atuação de Vitória na dinâmica que antecedeu a prova do líder ontem, no BBB 25, está sendo bastante criticada. Para resumir a história, ela poderia ter impedido Maike de participar da prova do líder, e automaticamente salvado Diego. Mas fez uma jogada mais neutra, deixando a decisão de eliminar um jogador para outro competidor - o que culminou na óbvia eliminação de Diego, que tem sido um importante aliado da atriz nas últimas semanas.

Rapidamente, o assunto entrou para o ranking de mais comentados da rede social X e inundou outras plataformas com ofensas e repreensões a Vitória. Mas o movimento de Vitória foi apenas um engano por distração ou uma tentativa de fugir da responsabilidade de eliminar alguém da possibilidade de concorrer à liderança?

Também nas redes sociais, fãs do BBB começaram a postar mensagens "absolvendo" as irmãs Camilla e Thamiris. Para quem não lembra, Camilla chegou a dizer, por exemplo, que Vitória tem "desespero para agradar todo mundo". Thamiris, entre outras coisas, já havia dito que a atriz "só pensa nela". Fugir de uma escolha difícil, porém, também é uma escolha. E toda escolha exige uma renúncia. No caso do jogo que cortaria três competidores da prova do líder, Vitória escolheu, consciente ou inconscientemente, se abster da decisão de excluir Maike, renunciando, imediatamente, o poder de salvar o amigo. Com isso, criou uma desconfiança em Diego. Na madrugada, o atleta disse para a irmã Danielle: "Acho que não sou aliado, então, da Vitória."

Se Vitória escolheu conscientemente não se comprometer e eliminar Maike, acabou dando um tiro no pé, afinal, o público demonstrou não ter gostado da falta de comprometimento com seu aliado, Diego. Ao optar por entregar a decisão a outro competidor, Vitória pode ter, momentaneamente, evitado a angústia de entrar em um confronto imediato com Maike, mas terá de lidar com a consequência que a decisão trouxe para um futuro bem próximo.

Vitória pode, também, ter tomado uma decisão que, aparentemente, é apenas desatenta, mas que foi guiada pelo inconsciente (aquele que talvez tema desagradar o outro e que anseia por aprovação constante). Mas, digamos, se foi apenas distração, também trouxe maus resultados - afinal, durante um dos momentos mais importantes da semana no BBB, espera-se que os participantes se concentrem e façam jogadas atentas. O que está em jogo é um prêmio milionário, prováveis contratos valiosos de publicidade, mais influência nas redes sociais e outras muitas vantagens.

Não custa lembrar que, no BBB, os conflitos internos ficam exacerbados, há uma pressão muito grande sobre o elenco e tudo muda o tempo todo. Mas, no momento, o cenário não ficou favorável para Vitória - que desagradou Diego e não ganhou a liderança, apesar de ter ido longe na prova de resistência. E você, o que acha que moveu Vitória nessa jogada? Escreva nos comentários!

Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

