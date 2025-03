Autor de 'Beleza Fatal' revela a personagem mais difícil (e não é a Lola!)

Raphael Montes, autor da novela "Beleza Fatal", fez uma participação especial no Splash Show desta sexta-feira (7) para falar sobre os bastidores da produção original da MAX.

Uma das principais personagens da trama é Lola, vivida por Camila pitanga. Ela, inclusive, foi a primeira do elenco a ser escalada. "Tive a oportunidade de escrever alguns capítulos da novela já sabendo que seria ela", conta Raphael. Para ele, esse movimento facilita a fluidez do texto.

No entanto, o autor não teve a mesma sorte para o restante do elenco. Ele precisou escrever os capítulos sem saber que daria vida para aqueles personagens.

Uma das últimas a ser escolhida — e a mais difícil, para ele — foi a atriz que daria vida para Sofia, a mocinha da história.

A gente ainda não tinha a Sofia com o projeto perto de finalizar. Tínhamos algumas opções, mas eu não gostava tanto. E pra mim é a personagem mais difícil de fazer [pela complexidade da trama vingativa].

Raphael Montes

Camila Queiroz acabou sendo convidada para interpretar a personagem. Raphael conta que tinha conhecido a atriz pouco tempo antes do convite, quando ela ainda estava no ar em "Amor Perfeito".

O autor ainda analisou na conversa que ele gosta de deixar "blocos" de assuntos para facilitar o entendimento, o que coloca em foco ainda mais a personagem de Sofia.

Cada capítulo tem que ter uma grande cena. E cada bloco tem que existir por si só. Ou seja, tem que ter uma história que se feche. Pra você perceber, a novela tem uma unidade a cada bloco. O primeiro bloco é a injustiça que a Sofia sofre. O segundo bloco é a Sofia falando, eu vou me vingar. O terceiro bloco é ela falando, eu vou me vingar e a família toda tá também. O quarto bloco, aí entra toda a família e por aí vai...

Raphael Montes

