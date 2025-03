Apresentadora descobre 3 tumores no cérebro e 2 no pulmão após 17 melanomas

Teddi Mellencamp, 43, descobriu que está com 3 tumores no cérebro e pulmões. O diagnóstico acontece após a apresentadora dos Estados Unidos já ter tratado 16 melanomas.

O que aconteceu

A apresentadora usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde. "Eu tenho três outros tumores no cérebro e 2 tumores nos meus pulmões", disse.

Segundo ela, os novos tumores são resultado dos melanomas que já enfrentou. Nos últimos dois anos, Teddi teve 17 pontos diferentes de melanoma removidos de seu corpo.

Ela também falou sobre os próximos passos do tratamento. "Os médicos estão esperançosos que essas metástases serão removidas com imunoterapia". Ela vai começar as sessões de radioterapia na próxima semana.

Apesar do diagnóstico, Teddi se mostrou confiante na sua recuperação. "Vencerei essa batalha", escreveu. "Vai se f*der, câncer!", finalizou.