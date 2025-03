'Me fazia de vítima': como Larissa lidou com brochadas pelo medo de Anitta?

Anitta, 31, apresenta o documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", que estreou ontem na Netflix, oferecendo uma visão única sobre sua vida privada e o alter ego, que leva seu nome verdadeiro, Larissa. A produção, que foca nas histórias de vida da cantora, revela como a pressão da imagem pública de Anitta afetou sua vida íntima, incluindo seus relacionamentos amorosos.

'Não era pra ser'

Através da narração de seu ex-namorado, Pedro Cantelmo, o documentário explora como Larissa, a mulher por trás da artista, lida com o impacto de ser vista como Anitta. Pedro, que também vive um romance com a cantora durante as filmagens, narra como a relação deles acaba logo após o término do projeto.

Em uma noite descontraída em Sevilha, na Espanha, Larissa reflete sobre como a pressão da sua imagem como artista afeta suas relações pessoais —"gera medo". "As pessoas sempre ficam com medo de me falar e de perguntas as coisas", diz Anitta, enquanto compartilha episódios de sua vida amorosa em que seus parceiros não conseguiram corresponder às expectativas devido à sua fama.

Em momento mais íntimo, a cantora relembra casos amorosos em que os affairs não conseguiram transar. Ela afirma como a pressão de sua imagem de artista fez alguns homens 'brocharem' na hora H. "Fica essa coisa de: 'Aí, a Anitta, que rebola, que dança'. Aí, quando eles vão transar, eles ficam: 'Meu Deus, eu não posso cumprir as expectativas porque ela é a bam bam bam'. Eles brocham e, antigamente, eu ficava mal com isso, sabe?"

Ficava super triste e arrasada porque ninguém tinha esse rolê comigo. Aí, eu ficava tipo: 'Aí, porr*, comigo é sempre assim' e me fazia meio que de vítima. Anitta

Hoje, Larissa, afirma que o "sentimento de culpa" já foi superado em seu processo de autoconhecimento. "Hoje em dia é só: 'Ah, ok, se você não teve a coragem, não era pra ser'. E chega."

O que é "Larissa: O Outro lado de Anitta?"

O documentário oferece um olhar profundo sobre a jornada de autodescoberta da cantora. Com o olhar íntimo de um antigo crush da juventude, o filme revela ao mundo quem é a verdadeira Larissa.

A produção ainda explora momentos icônicos da carreira da "girl from Rio", com cenas de bastidores do Carnaval no Rio de Janeiro, conquistas em premiações internacionais, o sucesso global com o hit "Envolver" e a apresentação histórica no Coachella.

Dirigido por João Wainer e Pedro Cantelmo, com roteiro de Maria Ribeiro, a produção executiva é de Felipe Britto e Melanie Chapaval Lebensztajn, da Ginga Pictures.