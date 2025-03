Anitta explica rompimento durante documentário: 'Nossa última conversa'

Anitta, 31, explicou o fim de seu affair com Pedro Cantelmo, 33, durante as filmagens do documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta" (Netflix), realizado por ele.

O que aconteceu

O longa mostra Anitta e Pedro terminando o romance sem justificativas, tendo a conversa interrompida por um fã que pedia foto.

Segundo a cantora, esse foi, de fato, seu último diálogo com o cineasta sobre o relacionamento que estavam vivendo. "A última conversa que eu tive com ele sobre esse assunto foi a que vocês viram no filme mesmo, que foi interrompida por um pedido de foto", explicou ela, nos stories de seu Instagram.

Anitta garante que, depois disso, os dois não voltaram a conversar sobre questões íntimas. "Essa foi nossa última conversa [sobre o romance]. Óbvio, conversamos depois sobre coisas profissionais, trabalho, sobre o filme... Até hoje falamos, batemos edições - mas, sobre relação, aquela foi a última conversa."

Ela fez a questão de manter a gravação original no documentário, por entender que ilustra bem sua rotina de popstar. "Achamos isso muito genial, porque retrata exatamente situações da minha vida, onde muitas vezes, em momentos importantes, fomos interrompidos por uma pessoa pedindo uma foto, coisas do tipo. Queríamos que realmente o público tivesse essa sensação."