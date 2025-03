Aline Campos remove lesão pré-cancerígena e alerta sobre HPV: 'Cuide-se'

Aline Campos, 37, relatou em seu perfil do Instagram sobre uma cirurgia realizada no mês passado para retirar uma lesão causada pelo HPV.

O que aconteceu

Em meio ao Março Lilás, a influenciadora fez um relato pessoal para reforçar a conscientização sobre a infecção transmissível sexualmente. "Mês passado eu precisei fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no colo do meu útero e tudo isso por causa de um vírus que, até então, estava silencioso no meu corpo: o HPV".

Aline Campos mencionou dados que apontam que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com o HPV em algum momento da vida. "Muitas nem imaginam que tão infectadas, porque na maioria das vezes ele não apresenta sintomas, como foi comigo", afirmou.

A modelo ainda ressaltou o risco da evolução da doença. "O problema é que alguns tipos do HPV podem causar lesões graves, como foi o meu caso, e podem até evoluir para um câncer de colo do útero".

A influenciadora também listou algumas formas de se proteger contra o HPV. "Por isso, cuide-se! Faça seus exames regularmente (o ideal é a cada 6 meses), use preservativo e tome a vacina contra o HPV! Mesmo após ter detectado o vírus, eu tomei a vacina, pois ela protege contra vários tipos do HPV", escreveu na legenda de sua publicação.