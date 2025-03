BBB 25: Vitória sobre Thamiris: 'Não para pra pensar que pode ter errado'

Durante sua Festa do Líder no BBB 25 (Globo), Vitória conversou com Guilherme sobre Thamiris.

O que aconteceu

A atriz apontou que a nutricionista não consegue analisar que pode ter errado com ela. "Você vê que até agora, a irmã dela saindo com esse discurso do Tadeu, ela não para pra pensar que elas podem ter errado em algum lugar."

Ela botou a desculpa da irmã ter saído porque a situação foi espalhada pra casa inteira. Como se eu e você tivéssemos espalhado pra casa inteira, e só por isso que ela saiu. Vitória Strada

Vitória apontou que, mesmo sem isso, o Brasil teria visto e Guilherme concordou. "Se a situação não fosse explanada, o Brasil ia tá vendo do mesmo jeito."

No discurso de eliminação de Camilla, Tadeu citou a situação entre a eliminada e Vitória, sem comentá-la diretamente. Ainda assim, os participantes na casa entenderam que o apresentador se referia a isso.

