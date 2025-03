BBB: Vitória teme raiva de João Gabriel por ter vetado irmão de festa

Colaboração para Splash, no Rio

A tensão segue alta no BBB 25. Vitória acredita que João Gabriel está irritado com ela depois que a sister vetou o irmão dele, João Pedro, de sua festa do líder, que acontece nesta quarta-feira (5).

O que aconteceu

Vitória compartilhou o pensamento com Gracyanne Barbosa. "O João Gabriel tá puto, provavelmente, porque eu vetei o João Pedro. Mas, gente, ele me botou no Paredão. Eu não indiquei ele no Paredão. Vetar ele da festa é o menor das coisas", afirmou Vitória.

A musa fitness tentou minimizar a situação. "Você já foi vetada, foi pro Paredão, já foi Monstro e tá aí! Já foi pro Paredão quinhentas vezes". Vitória, no entanto, seguiu firme em sua posição. "Mas é isso... Quando é no c* da gente, 3 ou 4 vezes tá de boa", disparou a atriz.

Mais tarde, a líder conversou com Maike, amigo próximo dos gêmeos, para tentar entender o humor de João Gabriel. "Ele tá muito puto", afirmou Vitória. Maike tentou amenizar; "Ele só quer que o irmão venha". Vitória reforçou seu ponto de vista: "Eu sei, mas podia ter botado o irmão dele no Paredão e não botei". Maike disse para Vitória parar de se preocupar e curtir sua festa.

Mais tarde, João Gabriel desabafava sobre o veto de seu irmão. Revoltado, ele disparou ao lado de Eva e Renata. "Meu irmão não tirou ela da festa dele, e ela vai e tira ele da festa dela? Vai tomar no c*! Tô nem aí, tô pra explodir com esse povo", comentou o gêmeo.