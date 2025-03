Thelma Assis relembra diagnóstico de câncer da mãe: 'Coração apertado'

Thelma Assis, 40, contou sobre a recuperação da mãe, dona Yara, que recebeu um diagnóstico de câncer raro de timo em 2024.

O que aconteceu

A campeã do BBB 20 relembrou a reação ao diagnóstico. "No check-up anual, ela foi ver se tinha algum problema e achou esse tumor no meio do peito, do tamanho de um limão. Ano passado, passei o Carnaval com o coração apertado, porque sabia que ela faria uma cirurgia", disse à Quem.

A famosa falou sobre a presença da mãe no Carnaval de 2025. "No sábado (1), ela me acompanhou no desfile da Mocidade. Ela se recuperou muito bem, mas foi um momento difícil e delicado", admitiu.

Thelma Assis ainda detalhou sobre a carreira na medicina após o BBB. "É minha profissão e sou apaixonada. Todas as portas que foram abertas foram pelos estudos. É um privilégio poder ter a medicina como fonte de autorrealização, não de renda. Eu só trabalho voluntariamente, estou na ONG Zoé. Vou para expedições uma ou duas vezes por ano. Após o BBB, fiz uma pós-graduação em medicina de família. Fui me aperfeiçoar, porque nunca é demais."