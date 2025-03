Sem tempo pra áudio? Saiba como habilitar a transcrição no WhatsApp

O WhatsApp ganhou recentemente um novo recurso para a transcrição de mensagens de voz dentro do próprio aplicativo — item que tem se espalhado e chegado a mais aparelhos nas últimas semanas. O usuário agora também pode ler o conteúdo dos áudios enquanto estiver em um ambiente barulhento ou com preguiça de ouvir um áudio longo.

O que aconteceu

Usuário precisa configurar o app para usar o recurso. É preciso acessar no aplicativo: "Configurações > Conversas > Transcrições de mensagens de voz".

Opções de idioma: o próximo passo e escolher em qual língua se identifica o áudio e o texto para transcrição.

Dentro da conversa, não é automático. Após fazer o passo a passo descrito acima, é só entrar na conversa, pressionar a mensagem de áudio, ir nos três pontinhos lá no topo e clicar em "transcrever".

É seguro?

Plataforma diz que transcrições serão salvas no celular do usuário. As mensagens de voz permanecerão criptografadas de ponta a ponta, o que significa que nem o WhatsApp poderá ter acesso ao conteúdo.

A função também pode ser desativada, caso o usuário deseje. É só fazer o mesmo caminho da habilitação e desligar a opção de transcrição.

*Com matéria de novembro de 2024